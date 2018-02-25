Представитель VL-ТB/LNNK о закрытии ABLV Bank: «В целом Латвия от этого только выиграет»

В своем Твиттере он поместил следующий пост:

Со снижением "российских" денег в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет", - написал Иесалниекс.

Mazinoties Krievijas izcelsmes naudai Latvijas banku sistēmā, mazināsies šīs naudas apkalpotāju un līdz ar to arī Krievijas ietekme uz sabiedriskajiem procesiem Latvijā. Kāds zaudēs biznesu, bet kopumā Latvija no tā tikai iegūs.👍 https://t.co/0Gca5sFNZJ— Jānis Iesalnieks🇱🇻 (@JanisIesalnieks) February 25, 2018

Как сообщал наш портал, уже на следующей неделе работу потеряет 30% коллектива ABLV Bank. По словам председателя правления банка Эрнеста Берниса, только у этой доли работников - 700 детей в возрасте до 12 лет.

Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты - финансисты, специалисты по маркетингу и др.

В целом в банке работает более 900 человек.

Бернис сообщил, что первый этап увольнений проведет руководство банка, а в дальнейшем этим будут заниматься ликвидаторы.

Напомним в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», - подчеркнул Бернис.

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