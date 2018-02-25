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Представитель VL-ТB/LNNK о закрытии ABLV Bank: «В целом Латвия от этого только выиграет»

Русский TVNET
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Янис Иесалниекс | Фото: Ieva Lūka / LETA

Парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения VL-ТB/LNNK Янис Иесалниекс нашел положительные стороны в закрытии ABLV банка.

В своем Твиттере он поместил следующий пост:

Со снижением "российских" денег в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет", - написал Иесалниекс.

Как сообщал наш портал, уже на следующей неделе работу потеряет 30% коллектива ABLV Bank. По словам председателя правления банка Эрнеста Берниса, только у этой доли работников - 700 детей в возрасте до 12 лет.

Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты - финансисты, специалисты по маркетингу и др.

В целом в банке работает более 900 человек.

Бернис сообщил, что первый этап увольнений проведет руководство банка, а в дальнейшем этим будут заниматься ликвидаторы.

Напомним в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», - подчеркнул Бернис.

Что думают рядовые сотрудники кредитного учреждения вы можете почитать здесь:

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