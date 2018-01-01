Полиция разыскивает пропавшую по пути в церковь девушку

Госполиция обращается к жителям Латвии за помощью в розыске пропавшей по пути в церковь 16-летней девушки, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Лаура Круминя-Суна 25 февраля около 9.10 вышла из своего дома в Личи Стопиньского края и до сих пор домой не вернулась.

В последний раз девушку видели на автобусной остановке напротив ее дома в Личи, откуда она собиралась поехать в католическую церковь на ул. Дарзциема в Риге.

Девушка - хрупкого телосложения, рост 162 см, черные крашеные волосы до плеч. Была одета в длинное черное пальто, на ней были красная или белая шапка, синие или черные брюки, полуботинки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-то информацией о возможном месте нахождения девушки, сообщить по телефонам 6 7 895 200 или 110.