Масштабные увольнения в «ABLV Bank»: ГАЗ предложило помощь

Она подчеркнула, что ГАЗ готово оказать различную помощь работникам «ABLV Bank», которые могут потерять работу.

В настоящее время в базе данных агентства уже отбираются вакансии в финансовом и банковском секторе, которые планируется предлагать уволенным работникам банка.

Также ГАЗ будет информировать подверженных риску безработицы сотрудников о том, какие услуги предлагает агентство, где и как можно подать заявку на статус безработного и получение пособия.

«Мы готовы разработать также особое предложение», - сказала Симсоне.

Пока ГАЗ не получало от «ABLV Bank» заявления о коллективном увольнении.

Председатель правления банка Эрнест Бернис вчера на пресс-конференции заявил, что уже в течение следующей недели работу потеряют 30% или около 300 сотрудников «ABLV Bank».

Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты - финансисты, специалисты по маркетингу и др.

В целом в банке работает более 900 человек.

Бернис сообщил, что первый этап увольнений проведет руководство банка, а в дальнейшем этим будут заниматься ликвидаторы.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.