«Разве в выходные библиотека только для богатых?»

«В одну из суббот со своими тремя детьми (1,5, 8 лет) посетили Национальную библиотеку на ул. Мукусалас. Было весело посетить Отдел детской литературы, различные выставки, однако некоторые вещи вызвали горькие раздумья», - рассказывает читательница.

Женщина с детьми посетила выставку «Книга в Латвии», во время которой пришлось разочароваться в отношении сотрудников библиотеки. «Детям хотелось нажимать кнопочки и заниматься, но пришел работник зала и сказал - нельзя так много нажимать, выходи из очереди!!»

«Я поняла, но все-таки. Хотелось бы, чтобы сотрудник зала не указывал, какие кнопки нельзя жать много раз (что, конечно, не нужно делать), а поговорил бы с детьми и указал, что можно делать, что посмотреть, а не садиться за компьютер», - считает посетительница библиотеки.

«Об интерактивных открытках мы случайно узнали от входящего гида, но почему их не мог показать работник зала? Хорошим примером стал человек в Мастерской черного искусства - говорил, занимался с большими детьми, я с малышом спокойно прошла всю выставку», - пишет читательница.

В обеденное время детям захотелось есть: «Знала, что внизу есть ресторан, но цены на определенные группы продуктов могут быть приемлемыми, пришла в библиотечный ресторан и разочаровалась. Предлагали только бранч. Так как у меня нет в кармане 21 евро, чтобы заплатить за себя, и еще 20 евро, чтобы заплатить за старших детей, мы ушли с пустыми желудками».

«В местном кафе предложили только кофе, так как у них тоже бранч. Уходя, дочка со слезами в голосе сказала: мамочка, мне хочется есть! Хорошо, что на всякий случай взяла с собой печенье», - сказала мама трех детей.

«Разве не было бы нормально, если бы предложили хотя бы хлебушек, булочку для людей, которым бранч не по карману? Чувствую себя очень бедной. Неужели в выходные библиотека только для тех, у кого много денег? Однако это была семейная суббота!!!»

Прокомментировать ситуацию портал TVNET попросил руководителя отдела по общественным отношениям Латвийской национальной библиотеки Аугуста Зилбертса.

"Говоря об опыте посетительницы - нужно признать, что нам действительно жаль, что посещение LNB вызвало разочарование. Могу проинформировать, что мы выяснили, какая сотрудница в тот раз работала на экспозиции "Книга в Латвии", провели с ней разговор и сделали предупреждение. Считаем, что подобное отношение неприемлемо и не соответствует культуре коммуникации LNB.

В свою очередь, как выяснил в ресторане "Кливерсала", в связи с закрытым мероприятием в воскресенье в упомянутую субботу в порядке исключения проходил поздний завтрак или бранч (обычно проходит в воскресенье)", - сказал Зилбертс.

«На самом деле, в кафе, как обычно, можно было купить как кондитерские изделия, так и кофе с собой. Извиняюсь от лица руководства ресторана, если этот факт не был понятен», - указал представитель библиотеки.