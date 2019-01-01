С или без New Hanza развитие территории Сканстес продолжается

В связи с прозвучавшей новостью о приостановлении строительства New Hanza, председатель правления агентства по развитию Сканстес Мартиньш Ванагс сообщил, что визия развития района Сканстес как визитной карточки Риги 21 века не поменялась. Все работы продолжаются и цель построить новый район Сканстес как привлекательное место для жизни и работы, хорошо соединенное с окрестными территориями и приносящее пользу всему городу, по-прежнему в силе.

«New Hanza, конечно, важный проект развития в рамках района Сканстес, но он занимает только 11% от общей площади. В проекте нового Сканстес совместно работают около десяти девелоперов и интерес инвесторов по-прежнему растет. На сей день уже инвестированы 245 миллионов евро, и девелоперы не планируют останавливаться,» ситуацию прокомментировал Ванагс.

Проект поддерживает и Рижская дума - развитие территории Сканстес в стратегии долгосрочного развития столицы определено как приоритетное.

Окрестность продолжает развиваться и в ближайшие годы здесь будут реализованы следующие проекты:

- Этим летом будет начато строительство офисного комплекса из пяти зданий Skanstes biznesa centrs.

- Осенью Рижская дума планирует приступить к проекту ревитализации, построив новые улицы, систему инженерных коммуникаций, канал и парк.

- В конце 2019 года планируют открыть медицинский центр нового уровня, со временем будет построен жилой квартал на 4000 жителей и открыт молодежный футбольный центр, способный принять до 150 000 посетителей в год.

В районе Сканстес уже есть "Арена "Рига", которую посещают более 0,5 млн человек в год, Олимпийский спортивный центр Electrum, число посетителей которого превышает 1,5 млн в год и есть все предпосылки для международного центра конференций.