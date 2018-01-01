Майзитис: Не было попыток влиять на безопасность Латвии и ее финансовый сектор

В настоящее время Бюро по защите Сатверсме (БЗС) не считает, что некие силы из-за границы предпринимали попытки повлиять на безопасность Латвии в целом и на ее финансовый сектор, заявил руководитель БЗС Янис Майзитис.

БЗС не оценивает ситуацию столь радикально, как Министерство обороны в своем распространенном на прошлой неделе заявлении.

Майзитис добавил, что в публично доступной информации много противоречий, но ничто не свидетельствует, что некто извне пытался влиять на безопасность Латвии и ее финансового сектора.

Публично прозвучало очень много мнений, и надо выяснить, что прав и кто не прав, сказал Майзитис. Только после этого можно будет делать столь серьезные выводы, как об угрозе государству.

Как заявили на прошлой неделе в Министерстве обороны, учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует. Минобороны обратило внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.