Невероятно! Дипломированный врач вернулся из Англии, чтобы работать в родном Резекне

В родильно — гинекологическом отделении Резекненской больницы уже два месяца работает новый гинеколог, акушер из Резекне Андрей Смирнов. Он рассказал агентству LETA, что вернулся, потому что хочет полученные в Англии знания применять в родной Латвии.

Смирнов учился в университете им. Страдиня, но самый большой опыт в работе гинеколога получил в Великобритании, в Walsall Manor Hospital, в течение года принимающей около 4500 рожениц. Несмотря на многообещающую карьеру зарубежом, молодой специалист предпочел родной город.

Смирнов признает, что стать врачом решил еще в детстве, потому что и в семье есть врачи. В школе ему нравилась физика, химия, биология и выбор поступать в нынешний университет Страдиня был логичен. Специализацию гинеколог — акушер Андрей считает очень многогранной, потому что можно и оперировать, и принимать роды, и работать амбулаторно.

В Англию молодой специалист отправился, потому что хорошо владел английским языком и знал, что там можно скорее получить опыт работы. Определенную роль играл и финансовый аспект — в Англии зарплата значительно выше.