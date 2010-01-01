С 1 марта за детей будут доплачивать от 10 до 216 евро

1 марта в силу вступают новые поправки к закону, подразумевающие, что семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте от года до 20 лет, помимо назначенного государственного семейного пособия будут получать доплату, которую будет выплачивать Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Размер доплаты зависит от количества детей, за которых назначено государственное семейное пособие. Например, если государственное семейное пособие назначено за двух детей, доплата составит 10 евро в месяц, а за трех – 66 евро в месяц. Доплата за каждого последующего ребенка будет на 50 евро больше, то есть, если пособие назначено за четверых детей, дополнительно в месяц будут выплачиваться 116 евро, за пятерых – 166 евро, а за шестерых - 216 евро.

Специально подавать заявку на доплату не нужно, так как доплата будет автоматически начисляться и выплачиваться всем родителям, получающим государственное семейное пособие.

Размер государственного семейного пособия остается прежним, а именно, за первого ребенка 11,38 евро, за второго 22,76, за третьего - 34,14 евро, а за четвертого и последующих - 50,07 евро.

В законе определено, что доплаты начнут выплачивать не позднее 30 апреля.