Врач ушла с работы, на которой заставляли говорить на русском языке

Врач травматолог - ортопед Дита Даноса уволилась из MFD Veselības centrs Dziedniecība из-за недопонимания с руководством по поводу употребления государственного языка с пациентами. «Если вы, доктор, не будете разговаривать с пациентами на понятном для них языке, мы будем вынуждены с вами расстаться,» такое замечание получила доктор Дита Даноса восемь месяцев назад от руководства клиники Dziedniecība группы MFD. «Мне сделали замечание за то, что я говорю с пациентами на латышском языке», изданию Latvijas Avīze сообщила врач.

Это медицинское учреждение находится в Кенгарагсе - районе, в котором живет много русскоязычных. Даноса проработала в клинике 10 лет, но была вынуждена написать увольнительную, так как получала замечания от работодателя о коммуникации с пациентами на латышском языке. «И между собой нам навязывают общение не на государственном языке, потому что есть сотрудники, не понимающие латышского языка,» говорит врач.

«Конечно, бывают случаи, когда пациент действительно не понимает латышского, но большая часть пациентов понимают и могут говорить на латышском, но заставляют меня говорить по-русски. При этом, именно пациенты в возрасте стараются говорить на латышском языке, в то время как люди среднего возраста настаивают на коммуникации на русском. В Кенгарагсе наблюдается страшная ситуация - по поведению людей складывается впечатление, что многие надеются на русский язык как на второй государственный,» сказала Даноса.

Доктор не разделяет ультрарадикальных взглядов и отлично понимает, что означает интегрироваться в общество, в котором государственный язык не твой родной, потому что много лет прожила в Англии, пишет Latvijas Avīze.

Дита Даноса о возможных нарушениях проинформировала Центр госязыка. В своем заявлении она указала, что была вынуждена уйти с работы, на которой ее заставляли говорить на русском и попросила оценить ситуацию в MFD Veselības centrs Dziedniecība. Руководство медучреждения приглашено в Центра госязыка 5 марта для выяснения обстоятельств.

Врач и депутат Сейма Хосам Абу Мери поспешил возмутиться действиями MFD и считает эту ситуацию дискриминацией и грубым нарушением со стороны работодателя. Абу Мери - араб из Ливана, который живет в Латвии с 1993 года и не понимает, как многие проживающие в Латвии спустя 27 лет после восстановления независимости не хотят осваивать государственный язык, сообщила Latvijas Avīze.