«Rīgas satiksme» пустит на некоторые маршруты микроавтобусы: так дешевле

Как заявила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича, это позволит снизить затраты на содержание транспортных средств.

Изменение вступят в силу с 5 марта, к примеру, на отдельных рейсах 34-го маршрута.

Барташевича пояснила, что в этих микроавтобусах будут доступны те же скидки на проезд, которые пассажиры используют в стандартных троллейбусах и автобусах. «Микроавтобусы будут курсировать те же самые, что и обычно - сине-белые, но на них будет размещено наше лого», - отметила представитель «Rīgas satiksme».

Она отрицает все слухи о том, что изменения были запланированы внезапно из-за финансовых трудностей предприятия. «Об изменениях в маршрутах говорилось уже давно и регулярно, просто сейчас несколько изменений вводятся одновременно. Нет такого, что мы все время только что-то урезаем и ликвидируем. В прошлом году был открыт новый маршрут трамвая, два года назад - два новых автобусных маршрута. Перепланировка движения - естественный процесс, если следить за изменениями числа пассажиров и другими аспектами», - сказала Барташевича.

Наибольшее неудовольствие жителей вызвали изменения в трамвае 6 маршрута, который с 3 марта будет закрыт «в связи с относительно небольшим пассажиропотоком».