«Rīgas satiksme» пустит на некоторые маршруты микроавтобусы: так дешевле

Предприятие «Rīgas satiksme» пустит по наименее рентабельным маршрутом микроавтобусы, которые поставит «Rīgas mikroautobusu satiksme», сообщает агентство ЛЕТА.
Как заявила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича, это позволит снизить затраты на содержание транспортных средств.
Изменение вступят в силу с 5 марта, к примеру, на отдельных рейсах 34-го маршрута.
Барташевича пояснила, что в этих микроавтобусах будут доступны те же скидки на проезд, которые пассажиры используют в стандартных троллейбусах и автобусах. «Микроавтобусы будут курсировать те же самые, что и обычно - сине-белые, но на них будет размещено наше лого», - отметила представитель «Rīgas satiksme».
Она отрицает все слухи о том, что изменения были запланированы внезапно из-за финансовых трудностей предприятия. «Об изменениях в маршрутах говорилось уже давно и регулярно, просто сейчас несколько изменений вводятся одновременно. Нет такого, что мы все время только что-то урезаем и ликвидируем. В прошлом году был открыт новый маршрут трамвая, два года назад - два новых автобусных маршрута. Перепланировка движения - естественный процесс, если следить за изменениями числа пассажиров и другими аспектами», - сказала Барташевича.
Наибольшее неудовольствие жителей вызвали изменения в трамвае 6 маршрута, который с 3 марта будет закрыт «в связи с относительно небольшим пассажиропотоком».