Рижские хирурги пришили мужчине почти оторванный пенис

Команда врачей Рижской Восточной клинической университетской больницы успешно пришила 53-летнему мужчине почти оторванный пенис, об этом сообщила представитель больницы Айя Лиетиня.

Пострадавший рассказал, что после бани он прыгнул в прорубь, где торчал кусок проволоки. Именно о проволоку мужчина травмировался, зацепившиь половым органом.

Лиетиня добавила, что мужчина сам обратился в больницу, где незамедлительно был передан в руки специалистов из Отделения урологии.

«Повреждение было очень глубоким, еще чуть чуть и могла произойти ампутация полового органа. У пациента был порван мочеиспускательный канал», - рассказал уролог Линард Редманис.

После проведенной операции пациент уже отпщен домой. Но, ему еще предстоит вернуться в больницу на послеоперационный осмотр.