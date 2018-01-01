Все билеты на главные мероприятия Праздника песни и танца распродали за несколько часов

За несколько часов в субботу все билеты на центральные платные мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца были распроданы.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов праздника Инга Васильев, продажа билетов на заключительный концерт праздника 8 июля и на оба танцевальных представления 6 и 7 июля закончилась около.14.30.

Как сообщает агентство ЛЕТА, с проблемами столкнулись люди, пришедшие в Дом культуры VEF - там за первые три часа работы кассы были обслужены всего 40 человек. По этой причине многие потеряли надежду купить заветные билеты и ушли. Другие же со смартфонов заняли и электронную очередь, но в большинстве случаев попытки не увенчались успехом.

По рассказам очевидцев, длинные очереди сохраняются и в торговом центре Domina - люди продолжают стоять в попытке приобрести билеты хотя бы на менее крупные мероприятия Праздника песни а танца.

В кассе Кукольного театра на обслуживание одного клиента уходит примерно пять минут. Более того, там по техническим причинам там можно было рассчитаться только наличными.

В кассах один человек может приобрести не более четырех билетов, а в интернете - не более восьми.

В публичной продаже будет доступно 74% билетов, в предварительной продаже - 24%. Программа праздника состоит из 65 мероприятий, в том числе 43 бесплатных и 19 платных.

Как сообщалось, сегодня в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.

Билеты на генеральные репетиции основных мероприятий, танцевального представления «Земля Мары» и концерта «На звездном пути», стоят 7-45 евро, на сами концерты - 15-65 евро. Билеты на спевки стоят 7 евро, а меньше всего, от 2 до 10 евро, стоят билеты на концерт детских вокальных ансамблей и концерт вокальных ансамблей «В кольце гирлянд времен».