В воскресенье воздух прогреется до -1 градуса

В воскресенье в Латвии местами сохранится солнечная погода, а местами, особенно в Курземе, высока вероятность облачности, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Ночью в Курземе и на Видземском побережье образуется туман и иней, северный ветер - слабый, до умеренного.

Температура воздуха ночью - от -11 до -19 градусов, днем - от -1 до -5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, с прояснениями, северный ветер слабый, до умеренного. Температура воздуха ночью - немного ниже -10 градусов, во второй половине дня в воскресенье - до -3 градусов.