«ABLV Bank» поделился фото последних дней работы: Трудились годами, а нас не стало за несколько дней

"Друзья! Еще недавно мы радовались сами и радовали вас нашими достижениями в многочисленных сферах группы ABLV. Но 13 февраля нас очернили, нанеся самый тяжелый удар, который возможен для финансового учреждения. Мы до сих пор не верим в такую тяжесть обвинений. Нашего банка не стало меньше чем за две недели. Наш четкий механизм, годами отлаживаемый нами с любовью и наращивающий свою производственную и финансовую мощь, парализован.

Мы хотим показать вам один из последних дней работы в ABLV. День, когда мы еще жили надеждой и отчаянно боролись за свое дело. День, когда мы еще были вместе. Почти тысяча человек: банкиры и строители, бухгалтеры и методологи, брокеры и юристы, IT-специалисты и архитекторы — всех не перечесть. Мы уходим с гордо поднятой головой!"- собщается в посте.

Вчера сотрудники банка собрались для последнего коллективного фото. Смотрите как это было:

Как уже сообщал наш портал, в субботу до конца рабочего дня гарантированные государством вклады были выплачены 378 клиентам «ABLV Bank» на общую сумму 5,9 млн евро.

Руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Елена Лебедева вчера сообщила, что 87,8% клиентов «ABLV Bank» вклады будут выплачены полностью, в том числе они будут выплачены в полном объеме 97,8% местных клиентов.

У «ABLV Bank» в общей сложности 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных, из них 7418 - физические, 1050 - юридические лица. Среди 14 362 зарубежных клиентов «ABLV Bank» - 9268 юридических и 5094 физических лица.

Напомним, что экс-премьер Латвии Айгарс Калвитис назвал историю с закрытием ABLV безобразием, правительство страны, которое допустило это - «властью, не способной отстаивать национальные интересы».

В свою очередь, парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения VL-ТB/LNNK Янис Иесалниекс нашел положительные стороны в закрытии ABLV банка.

В своем Твиттере он поместил следующий пост: Со снижением "российских" денег в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет", - написал Иесалниекс.

В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», - подчеркнул председатель правления банка Эрнест Бернис.