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Убытки от теневой экономики в отрасли общественного транспорта достигают 2-3 млн евро в год

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

Теневая экономика в отрасли общественного транспорта ежегодно причиняет убытки в размере 2-3 млн евро, сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции (ATД) Кристиан Годиньш.

Это по-прежнему огромная проблема, поэтому АТД намерена теснее сотрудничать со Службой госдоходов (СГД), самоуправлениями и Госполицией, чтобы общими силами бороться с нелегальными автоперевозчиками, отметил он.

Самый большой объем нелегальных автоперевозок пассажиров - на маршрутах Лиепая-Рига, Даугавпилс-Рига и Резекне-Рига.

На этих маршрутах перевозчики, получившие разрешение на нерегулярные перевозки, осуществляют их ежедневно и регулярно.

Госучреждения должны сделать все возможное, чтобы сделать услуги таких перевозчиков непривлекательными. Одним из способов добиться этого могло бы стать регулярное участие полиции в проверках нелегальных перевозчиков на дорогах, считает Годиньш. Еще одним вариантов он назвал осуществление контрольных покупок.

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