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БПБК оштрафовало двух должностных лиц СГД за получение информации для личных нужд

LETA
Фото: REUTERS/Scanpix

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.

Как свидетельствует информация на сайте БПБК, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.

Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции БПБК за такое же нарушение сделало замечание.

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