На этой неделе в Латвии значительно потеплеет

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет постепенно повышаться, сообщают синоптики.

В первой половине недели сильных осадков не ожидается, во вторник и среду воздух прогреется до +2..-3 градусов.

Во второй половине недели ожидаются дожди и снегопад, однако большого количества осадков не прогнозируется.

К концу недели даже по ночам температура воздуха не будет опускаться ниже нуля.

Синоптики предупреждают, что ухудшаться условия для передвижения автотранспорта: на многих дорогах будет появляться гололедица.