Муниципальная полиция устала штрафовать дорожных нарушителей

Полиция самоуправления Риги «превратилась в дорожную полицию», поэтому нужно искать решения, чтобы снять с нее функцию контроля за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, заявил сегодня на отчетном собрании столичной полиции ее начальник Юрис Лукасс.

В 2017 году полиция самоуправления получила 92 706 вызовов, и 41% или 35 616 из них были связаны с нарушением правил дорожного движения, в основном остановки и стоянки. При этом контроль за остановкой и стоянкой не относится к числу основных задач муниципальной полиции, сказал Лукасс.

Один вызов на подобные нарушения занимает в среднем 27 минут. «Представьте, какой ресурс тратится зря»,

- сказал начальник столичной муниципальной полиции. Ее административные структуры также занимаются ответами на заявления о примененных полицией штрафах.

Мэр Риги Нил Ушаков, который присутствовал на собрании, также согласился с тем, что полиция самоуправления должна заниматься не контролем за остановкой и стоянкой транспортных средств, а общественной безопасностью.

Мэр не конкретизировал, какая именно структура может перенять у полиции самоуправления эти функции.