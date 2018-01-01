Возможными нарушениями в торговле билетами на Праздник песни и танца займется полиция

Латвийский национальный центр культуры (ЛНЦК) подал в Госполицию два заявления о возможных правонарушениях и недочетах в процессе торговли билетами на мероприятия XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца, сообщила агентству ЛETA представитель организаторов праздника Инга Васильева.

Одно заявление подано по факту того, что билеты на мероприятия Праздника песни и танца предлагаются на порталах объявлений, а второе - в связи с заснятым очевидцем случаем, когда 3 марта 2018 года в помещениях ООО «Билешу парадизе» в супермаркете «Sky&More» некий человек, возможно, в присутствии работницы, забирает из ящика несколько билетов.

«Из видеозаписи складывается впечатление, что данный человек, возможно, злоупотребил служебным положением и получил билеты в обход установленного порядка их продажи»,

- пояснила Васильева.

Завтра, 6 марта, в 10.00 в помещениях ЛНЦК состоится пресс-конференция, на которой организаторы праздника и представители «Билешу парадизе» разъяснят, как проходила торговля билетами на Праздник песни и танца, а также расскажут о выявленных недочетах. В пресс-конференции примут участие также представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере информационно-технологической безопасности «Cert.lv».

Организаторы праздника вчера призвали обращаться в «Билешу парадизе» всех, кто купил на его интернет-сайте и оплатил билеты на мероприятия Праздника песни и танца, но не получил их.

Как сообщила Васильева, организаторы праздника получили от покупателей жалобы на то, что при покупке билетов через интернет деньги с их банковских счетов были сняты, но билеты они не получили ни по электронной почте, ни в профиле покупателя на сайте «Билешу парадизе» в разделе «Сделанные покупки».

ЛНЦК также составил акт о выявленном нарушении в оказании услуги «Билешу парадизе» - взимании дополнительной комиссионной платы за использование интернет-магазина.

Совладелец и руководитель «Билешу парадизе» Эрик Наливайко отказался прокомментировать агентству ЛETA возможные случаи мошенничества во время торговли билетами на Праздник песни и танца.

Как сообщалось, 3 марта в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на Праздник песни и танца, который пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля этого года.

На 95 тыс. билетов поступило более 1 млн запросов. Во многих местах у касс «Билешу парадизе» выстроились длинные очереди.

За несколько часов все билеты на центральные платные мероприятия Праздника песни и танца были распроданы, а к вечеру были раскуплены также все билеты на 17 из 19 мероприятий праздника.