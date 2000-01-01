Представители отрасли: не развивая конференц-туризм, Латвия каждый год теряет до 30 млн евро

Не развивая условия для организации крупных международных конференций, Латвия ежегодно теряет потенциальный вклад в свою экономику в размере до 30 млн евро, заявили представители туристической отрасли.

Латвийское бюро конгрессов, Латвийская ассоциация турагентов и туроператоров и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов направили открытое письмо премьер-министру Марису Кучинскису, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и министру экономики Арвилу Ашераденсу, в котором указывают, что правительству следовало бы принять решение о создании в Риге нового конференц-центра международного уровня.

Представители туристической отрасли приглашают министров на встречу, чтобы детально разъяснить свое видение развития делового туризма, а также обсудить дальнейшие шаги.

Представители туристической отрасли отмечают, что в Латвии увеличивается число международных конференций - если в 2012 году было проведено 29 крупных мероприятий, то в 2015 году - уже 58. Однако Рига может принять на высоком уровне лишь конференции до 500 человек, что является существенным ограничением. На необходимость создания в столице конференц-центра, способного принять до 2000 человек, указывают и международные эксперты.

Важно учитывать, что многие города и страны мира конкурируют между собой за проведение крупных мероприятий, потому что их участники тратят в соответствующей стране больше денег, чем отдыхающие туристы. Например, в 2016 году отдыхающие тратили в среднем 54 евро в день, тогда как участники мероприятий - 390 евро.

Потенциальный вклад делового туризма в экономику страны может составлять до 30 млн евро в год, учитывая прямые поступления НДС в бюджет и объем потраченных участниками мероприятий средств. В Латвии в настоящее время имеются все предпосылки для развития делового туризма - географическое положение, инфраструктура, наличие гостиниц.

Со ссылкой на другие государства авторы письма указывают, что, например, в Праге, Кракове, Рейкьявике, Стокгольме крупные конференц-центры находятся в ведении государства и самоуправлений либо их поддерживает публичный сектор.