Генпрокурор о Римшевиче: важно довести процесс до конца

Нет оснований считать, что на расследование дела президента Банка Латвии Илмара Римшевича уйдут годы, сказал в интервью газете «Dienas Bizness» генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

Он подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы процесс был быстро доведен до конца, потому что касается высокопоставленного должностного лица, которое занимает должность в Европейском центральном банке.

«Если потребуются какие-то дополнительные действия или ресурсы, мы дадим им зеленый свет, но пока нет оснований считать, что на дело уйдут годы»,

- сказал Калнмейерс.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать пост.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.

LNAB заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о «ABLV Bank» и деятельностью банка «Norvik». По неофициальной информации, дело может быть связано с «Trasta komercbankа», но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.