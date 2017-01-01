«Очень хотелось бы еще пожить». Больной раком Татьяне нужны средства для приобретения лекарства

Татьяне 56 лет, она с мужем, дочкой и внучкой живет в Сигулде. Уже год Татьяна борется за денежные средства , чтобы победить злокачественную кожную опухоль – меланому и вызванные ею метастазы. Татьяне необходимы очень дорогие, но очень действенные лекарства – Pembrolizumab, назначеные ей консилиумом врачей.

За время этих полутора лет с помощью жертвующих, семьи, друзей и знакомых Татьяне удалось получить 18 курсов лечения, Пользуясь этим лекарством, удалось уничтожить почти все метастазы, поэтому очень важно продолжать лечение, чтобы их победить полностью. Согласно рекомендации, в 2017 году потребуются еще 3 курса лекарств, на которые у Татьяны не хватает средств, в объеме 15 841.98 евро. За один курс надо платить 5280.66 евро, а софинансирование государства – 1760 евро. Татьяна чувствует себя очень хорошо, только постоянно переживает, будут ли средства на приобретения каждого следующего курса лекарств. Особенно больно было бы сдаться именно сейчас, когда хорошие результаты.

Татьяна 32 года отработала поваром в детском саду «Пиладзитис» в Сигулде. Больше года назад она была вынуждена уйти с работы по болезни. В последние месяцы Татьяна снова начала работать. Каждую неделю 2-3 раза она разносит рекламу. «Чувствую себя хорошо, когда работаю. Люди мне помогают, не могу же я ничего не делать», говорит Татьяна.

Татьяна вырастила сына и дочь, они оба фармацевты. Пять лет назад, по совету дочери, она решила проверить родимые пятна. Проверки показали злокачественную опухоль кожи – меланому. Татьяна перенесла 5 операций, получила иммунотерапию. Все же болезнь прогрессировала. В прошлом году консилиум врачей принял решение о дальнейшем лечении медикаментом Pembrolizumab, которая, согласно международным направлениям, является в случае Татьяны самой соответствующей и эффективной терапией.

Несмотря на тяжелую болезнь Татьяна себя хорошо чувствует. Занимается своей любимой гимнастикой цигун, ежедневно отправляется прогулки длиной по крайне мере 10 км, помогает внучке Марте освоить игру на пианино. Татьяна признает, что эмоционально испытывает сильное напряжение – лекарство есть, а средств на его приобретение нет. В дополнение Татьяна говорит, что ей очень хотелось бы еще пожить. Спасем Татьяну!