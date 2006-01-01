Жителей встревожил «черный снег» в Ильгюциемсе

Рижан встревожил «черный снег», который открылся взгляду после перегрузки угля в Ильгюциемсе, свидетельствует запись в социальной сети Facebook. Жителей тревожат не только загрязнение воздуха, но и испорченная обувь, а также страдающие четвероногие друзья, пишет Apollo.

Как порталу TVNET пояснила представитель отдела по общественным отношениям и коммуникации управления Рижского свободного порта Вита Герхарде, 14 февраля управление получило жалобу от жителя Ильгюциемса о пылевом загрязнении. После получения жалобы представитель службы ликвидаций последствий аварий порта проверил ситуацию на месте.

Визуально пыль от каменного угля констатирована не была. Проверочное измерение с устройством по мониторингу микрочастиц в воздухе показало, что загрязнение не превышает установленного законом уровня. Кроме того, портовая полиция связалась с предприятиями по перевалке угля и проинформировала о жалобах.

Правление Рижского свободного порта обращает внимание на то, что, осознавая проблему с пылью в городской среде при перегрузке угля, в 2006 году было принято решение построить совершенно новый перевалочный терминала территории острова Криеву, в котором будут использованы технологии новейшего поколения. Кроме того, будет построен 23-метровый забор от ветра, чтобы практически предотвратить распространение пыли в окружающей среде. Сейчас проходит последняя фаза строительства терминала, и с 1 января 2019 года перегрузка угля на нынешних территориях в центре города производиться не будет.

Кроме того, представитель порта напомнила, что с жалобами на возможное загрязнение воздуха жители могут обращаться в Государственную службу окружающей среды по круглосуточным телефонам 67084306 и 26565626.