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Почему они бегут из России? История ищущего политубежище в Латвии

Виктория Пушкеле/ Русский TVNET
Фото: Jovaughn Stephens/Flickr, скриншот видео, коллаж TVNET

Игорь Сычев проработал в крупном российском химическом холдинге «ФосАгро» более 10 лет. По его словам, он помог компании решить налоговые претензии, за что ему устно обещали вознаграждение в размере 1% акций «ФосАгро» и 13 млн долларов. Однако то, что происходило дальше, сам Сычев характеризует русским словом «кинули» - покушение на его жизнь, обвинение в вымогательстве и хищении 4 тыс. евро. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Недоверие российским правоохранительным органам и невозможность добиться правды в суде имея влиятельных оппонентов - вот несколько причин, перечисленных в его заявлении на статус политического беженца в Латвии. Сычев рассказал Русскому TVNET о ведении переговоров и бизнеса «по-российски», судебном опыте и о том, почему он не будет голосовать на выборах президента РФ.

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