Весна идет: К концу недели потеплеет до 5 градусов

По новейшим прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в Латвию придут снегопады, а к выходным воздух днем уже будет прогреваться до +4+5 градусов и ожидаются осадки в виде дождя.

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в ночь на среду еще сохранится морозная погода.

В центральных и восточных районах страны столбик термометра опустится до минус 8-10 градусов. На градус-другой теплее будет в Курзмеме. В среду днем ожидается преимущественно пасмурная погода. При умеренном восточном ветре воздух прогреется до минус 1-3 градусов.

В ночь на четверг, начиная с южных районов страны, в Латвию придут снегопады, которые при небольшом морозце продолжатся и днем. В пятницу ветер сменит направление на юго-восточное, южное, и в Латвию придет весенняя погода.

Днем воздух прогреется до +1+3 градусов. Синоптики обещают временами дождь,

который вечером перейдет в мокрый снег. В субботу ожидается облачная, с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Воздух прогреется до +3+5 градусов. Снег начнет стремительно таять.

В ночь на воскресенье подморозит до минус 2-3 градусов, дороги и тротуары станут скользкими. Днем потеплет до +2 градусов, местами пройдет мокрый снег. А в начале новой недели может потеплеть до +7 градусов, но потепление будет сопровождаться порывистым ветром и дождем.