Вантовый мост разрушается? Закрыты две лестницы

В понедельник, 5 марта, на Вантовом мосту в Риге частично обрушилась конструкция, связанная с лестницей, ведущей с моста на Набережную 11 ноября. Из-за рухнувшего элемента компания ООО Rīgas tilti ограничила доступ к этой лестнице Вантового моста.

Госбюро по контролю за строительством (ГБКС) считает недопустимой дальнейшую эксплуатацию частично обрушившихся лестниц Вантового моста и лестниц, расположенных со стороны набережной, сообщила агентству ЛETA представитель ГБКС Элина Корба.

Конструкции моста не подведомственны ГБКС, но с учетом того, что Вантовый мост является общественно важным объектом, и его эксплуатация влияет на безопасность всего общества, Министерство экономики поручило ГБКС обследовать мост и дать свои заключение и предложения, пояснила она. Заключение ГБКС последуют в течение ближайших дней.

Чтобы оценить влияние технического состояния несущих конструкций моста и лестничных конструкций на его несущую способность, необходимо провести их детальное техническое изучение, подчеркивает ГБКС.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации Вантового моста решено закрыть лестницу моста на правом берегу Даугавы,

и частично ограничить поток пешеходов под мостом на набережной 11 ноября.

Департамент сообщения Рижской думы в срочном порядке проводит техническую инспекцию лестничных конструкций Вантового моста, она была начата сегодня и завершится 9 марта.

Вантовый мост капитально не ремонтировался 36 лет, со времени его возведения.

Вантовый мост был открыт в 1981 году.