Что нас ждет в ближайшие дни: снег, дождь и гололед

В ближайшие дни в Латвии будет облачно, с редкими прояснениями, временами ожидается снег и дождь, на дорогах - гололед, прогнозируют синоптики.

В четверг ночью и днем на большей части территории страны будет идти снег, местами - продолжительный, в течение дня в Курземе и Земгале возможен также небольшой дождь. Температура воздуха во второй половине дня - от +2 до -3 градусов, слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер.

В пятницу температура воздуха повысится до 0..+5 градусов. Ожидается, что новая зона осадков в виде дождя и мокрого снега достигнет Курземе.

В выходные дни, по всей вероятности, осадков будет меньше. Временами при прояснении ночью будет морозно, днем воздух прогреется до +1..+6 градусов, на следующей неделе, возможно, - до +10 градусов.

На асфальтированных дорогах преимущественно в темное время суток будет гололед. Временами возможен туман.