Ушаков рассказал, когда начнется капитальный ремонт Вантового моста

Капитальный ремонт Вантового моста может начаться только осенью, поскольку сначала необходимо закончить второй этап ремонтных работ Островного моста, сказал в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» мэр Риги Нил Ушаков.

Вантовый и Островной мосты - самые большие в Риге, Островной мост был в худшем состоянии, поэтому было решено сначала отремонтировать его, а потом начать ремонт Вантового моста, пояснил он.

«В отличие от Островного моста, для ремонта которого нам удалось привлечь финансирование ЕС, ремонт Вантового моста придется проводить за свои деньги, а это до 10 млн евро», - сказал Ушаков.

Как сообщалось, Госбюро по контролю за строительством (ГБКС) считает недопустимой дальнейшую эксплуатацию частично обрушившихся лестниц Вантового моста и лестниц, расположенных со стороны набережной.

Конструкции моста не подведомственны ГБКС, но с учетом того, что Вантовый мост является общественно важным объектом, и его эксплуатация влияет на безопасность всего общества, Министерство экономики поручило ГБКС обследовать мост и дать свои заключение и предложения, пояснила представитель ГБКС Элина Корба. Заключение ГБКС последуют в течение ближайших дней.

Чтобы оценить влияние технического состояния несущих конструкций моста и лестничных конструкций на его несущую способность, необходимо провести их детальное техническое изучение, подчеркивает ГБКС.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации Вантового моста решено закрыть лестницу моста на правом берегу Даугавы, и частично ограничить поток пешеходов под мостом на набережной 11 ноября.

Департамент сообщения Рижской думы в срочном порядке проводит техническую инспекцию лестничных конструкций Вантового моста, она была начата сегодня и завершится 9 марта.

Вантовый мост капитально не ремонтировался 36 лет, со времени его возведения.