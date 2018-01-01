Больше всего «зайцев» в 3 автобусе, ни одного в 57ом

В феврале 2018 года в рижском общественном транспорте выявлено 3855 безбилетников - на 639 (15,2%) меньше, чем в январе, сообщили Rīgas satiksme. Больше всего безбилетников в феврале было выявлено в автобусах 3-го маршрута - 372, а в автобусах 57-го маршрута безбилетных пассажиров не было.

В автобусах в феврале было выявлено 1896, в троллейбусах - 1053, в трамваях - 906 безбилетников. 1935 безбилетников уплатили штраф на месте, 2920 был выписан счет.

В феврале в общественном транспорте было проведено 26 398 проверок (13 498 - в автобусах, 9160 - в троллейбусах, 3740 - в трамваях), что на 1150 (4,2%) меньше, чем в январе.