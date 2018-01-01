Рижские детсады «откроют двери» для родительских посещений

Традиционно весной Рижские дошкольные образовательные учреждения проводят День открытых дверей. В этом году всех заинтересованных мам и пап ждут 8 марта.

В детские сады приглашают родителей потенциальных воспитанников, а также тех, чьи дети уже посещают детский сад, чтобы познакомиться с персоналом, осмотреть помещения и окрестности учебного заведения, ознакомиться с организацией педагогического процесса и повседневной жизни.

Список дней "открытых дверей" всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений на весну-лето 2018 года

Желающих прийти на День открытых дверей просят заранее выбрать нужную дату и подать заявку по номеру телефона выбранного учреждения, указанного в списке.