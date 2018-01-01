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Рижские детсады «откроют двери» для родительских посещений

Riga.lv
Фото: REUTERS/Scanpix

Традиционно весной Рижские дошкольные образовательные учреждения проводят День открытых дверей. В этом году всех заинтересованных мам и пап ждут 8 марта.

В детские сады приглашают родителей потенциальных воспитанников, а также тех, чьи дети уже посещают детский сад, чтобы познакомиться с персоналом, осмотреть помещения и окрестности учебного заведения, ознакомиться с организацией педагогического процесса и повседневной жизни.

Список дней "открытых дверей" всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений на весну-лето 2018 года

Желающих прийти на День открытых дверей просят заранее выбрать нужную дату и подать заявку по номеру телефона выбранного учреждения, указанного в списке.

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