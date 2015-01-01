Зарплата слуг народа «на бумаге», без доплат, выросла на 500 евро

За время полномочий нынешнего Сейма зарплата слуг народа «на бумаге», даже не считая различных доплат, выросла на полтысячи евро.

В следующем году депутатов, министров и других высокопоставленных должностных лиц также ждет щедрая прибавка.

Депутаты следующего, 13-го Сейма «на бумаге» даже без всех доплат будут получать уже почти 3000 евро в месяц. В конце 2014 года, когда начал работу нынешний Сейм, депутатская зарплата составляла 2192 евро, а в конце этого года, когда к работе приступит новый парламент, зарплата депутатов будет 2749 евро в месяц, а в следующем году - уже 2963 евро.

Депутаты Сейма - не единственные должностные лица, у которых зарплата автоматически растет из года в год. С 2015 по 2019 год

самый стремительный рост оплаты труда будет у министров - она составит 4334 евро «на бумаге», что на 66% больше, чем в 2015 году.

Парламентские секретари до уплаты налогов будут зарабатывать 3361 евро, то есть за четыре года их зарплаты увеличатся на 65%. Премьер-министр в следующем году будет получать 4565 евро в месяц, что на 1722 евро больше, чем в 2015 году.