В Лиепае спасатели сняли ребенка с отколовшейся льдины

Во вторник в Лиепае помощь спасателей потребовалась ребенку, оказавшемуся в море на отколовшейся льдине, сообщили агентству ЛETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ребенок находился на льдине между молами примерно в 50 метрах от берега. На льдину он сошел с мола.

Спасатели сняли ребенка со льдины и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

ГПСС благодарит жителей, которые, заметив ребенка на льдине, сразу же сообщили об этом спасателям, и призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности.