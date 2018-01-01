В связи с деформацией закрыты ступени главного корпуса больницы Страдиня

В связи с деформацией конструкций были закрыты ступени главного корпуса Клинической университетской больницы им. П.Страдиня, сообщает агентство ЛЕТА.

Решение об ограничении движения на центральных ступенях было принято, так как хозяйственный отдел больницы констатировал деформации конструкции подъезда здания 32-го корпуса. Для оценки рисков было вызвано Государственное бюро по контролю за строительством и привлечены независимые эксперты.

В итоге, было решено провести оперативные проверки смещения конструкций и проконтролировать дальнейшие действия. В больнице пояснили, что поток пациентов и персонала 32-го корпуса направлен по средним ступеням корпуса. «Состояние здание безопасно для пациентов и работников. Кроме того, продолжается прием пациентов в Центре неотложной медицины», - указали в больнице.

В медучреждении также пояснили, что большая часть зданий больницы Страдиня устарели и необходимы значительные инвестиции в строительство новых, современных зданий.