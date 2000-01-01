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Майзитис утвержден на должность директора Бюро по защите Сатверсме еще на один срок

LETA
Янис Майзитис | Фото: Ieva Lūka / LETA

Сейм сегодня утвердил Яниса Майзитиса на должность директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) еще на один срок.

За его утверждение проголосовали 85 депутатов, против были двое.

Срок нынешних полномочий Майзитиса истекает в мае. Должность директора БЗС он занимает с 2013 года.

Директор бюро назначается на должность сроком на пять лет.

Ранее Майзитис также в течение двух сроков занимал должность генпрокурора - с 2000 по 2010 год, а после сложения полномочий стал советником тогдашнего президента Андриса Берзиньша по вопросам национальной безопасности.

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