В самом деле? Двери СГД за 100 000 евро не выдержали весеннего ветерка

У пользователей соцсетей появилась очередная причина потрепать языком. На этот раз об этом позаботилась Служба госдоходов (СГД), а точнее, ее двери, которые сломались. «Беда. Двери СГД за 100 000 евро, уникально сконструированные, чтобы спасти от сквозняков, не выдержали...» - пишут в социальных сетях жители.
Некий житель озаботился: во сколько обойдется ремонт дверей? В свою очередь другой посоветовал СГД обратиться в благотворительную организацию «Ziedot.lv», чтобы народ собрал денег на новые двери.
Еще один не без сарказма пишет, что гордится тем, что является налогоплательщиком и как бы принимал участие в создании этого шедевра.
В данный момент в здании СГД возбновлена работа обеих входных дверей, проинформировало портал TVNET предприятие «Valsts nekustamie īpašumi», в собственности которого находится здание.
Как отметила руководитель отдела по корпоративной коммуникации предприятия Инта Плуминя, в рамках гарантии была необходима замена деталей блока управления дверей, а также ремонтные работы теплого воздушного занавеса и регулировка подачи теплого воздуха.
Регулировку подачи теплого воздуха к одной двери планируется закончить до конца этой недели. Необходимые технические работы спланированы так, чтобы сотрудникам и клиентам СГД был обеспечен непрерывный доступ в здание.
Все упомянутые работы проходят в рамках гарантийного сервиса и дополнительных затрат не требуют.
Отметим, что двери были установлены в мае прошлого года. Общие затраты составили примерно 101 тысячу евро.
Bēda. 100 000 Eiro vērtās VID durvis, kas ir unikāli uzkonstruētas un glābšot no caurvējiem, neizturēja... https://t.co/8Ek1cKEeqc pic.twitter.com/sVwIGBlcII— Martins Kossovičs (@MKossovics) March 5, 2018