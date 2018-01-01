Судьба пса из Сигулды: хозяева решили - выживет или нет?

Сегодня в латвийском сегменте Facebook обсуждается судьба пса из Сигулды - на данный момент он доставлен в приют на Югле. Вглядитесь в его глаза...

"Сейчас он весит 16 килограммов и не ел неделю. Вообще. Ничего. Возле собачьей будке не найдено даже экскрементов», - сообщает приют «Labās mājas» на Югле.

Как отмечается, хозяева пса из Сигулды уехали еще осенью в Англию в поисках лучшей доли. О собаке они забыли и оставили ее на привязи. И это существо было поставлено перед выбором - выживет или нет. Он выжил. Возможно, кто-то его и подкармливал, но судя по состоянию собаки, это случалось очень редко.

"Всмотритесь в его глаза. И, пожалуйста, сообщайте о похожих случаях. Не оставайтесь безразличными!, - сообщается здесь. На данный момент пес находится в приюте «Labās mājas», приходит в себя и скоро будет в поисках нового дома и других хозяев, его любящих.

В свою очередь Муниципальная полиция Сигулды примет решение о наказании хозяев.