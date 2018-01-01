Сейм призвал Римшевича уйти в отставку с должности президента Банка Латвии

Призыв поддержали 55 депутатов, против не проголосовал никто, два депутата в голосовании воздержались, 23 парламентария в нем не участвовали.

Это решение Сейма не означает, что Римшевич смещен с должности главы центробанка. По закону Сейм может освободить его от выполнения этих обязанностей только по его заявлению или после осуждающего приговора суда.

Римшевич ранее предложил парламентским фракциям встретиться, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов в связи с его уголовным делом.

Оппозиционные фракции «Согласия» и Латвийского объединения регионов с Римшевичем встретились, фракции правящей коалиции пока этого делать не планируют.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по расследуемому БПБК уголовному процессу о требовании и принятии взятки в размере по меньшей мере 100 тыс. евро.

В отношении него избраны две меры пресечения: залог в размере 100 тыс. евро и запрет выполнять служебные обязанности, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.