Вейонис: наука играет важную роль в дальнейшем развитии латвийской экономики

Президент Латвии Раймонд Вейонис положительно оценил подход Латвийского университета (ЛУ) к разработке современных технологических решений, которые в будущем возможно коммерциализировать, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.

Об этом Вейонис сказал сегодня во время встречи с ректором ЛУ Индрикисом Муйжниексом.

«Наука играет важную роль в дальнейшем развитии латвийской экономики. Важно продолжать работу над повышением эффективности исследований в разных латвийских университетах», - отметил президент.

Качество латвийского высшего образования нельзя рассматривать в отрыве от всей системы образования, подчеркнул он.

Вейонис и Муйжниекс сошлись во мнении о том, что сегодня и у всеобщего, и высшего образования существуют общие проблемы - демография и обеспечение качества содержания. Поэтому особенно важно в процессе усовершенствования уделять внимание всей сфере образования.