В первой половине будущей недели может потеплеть до +10

В первой половине будущей недели температура воздуха в Латвии может приблизиться к +10 градусам, и на большей части территории страны растает снег, свидетельствуют прогнозы «Global Forecast System».

В субботу, 10 марта, температура воздуха составит 0..+5 градусов, в воскресенье в Курземе может потеплеть до +7 градусов, а в начале следующей недели станет еще теплее.

По ночам возможен небольшой мороз, но в ночь на вторник и среду температура воздуха будет выше нуля.

Согласно текущим прогнозам, во второй половине следующей недели немного похолодает, а в целом в марте еще возможны морозы.