Полиция проверит продажу билетов на Праздник песни и танца в интернете

Государственная полиция начала проверку по заявлению Латвийского национального центра культуры о том, что на порталах объявлений продаются билеты на Праздник песни и танца, сообщила агентству ЛЕТА представитель по связям с прессой Государственной полиции Симона Гравите.

Продажа билетов на мероприятия предстоящего летом праздника началась 3 марта, и на главные концерты билеты были раскуплены за несколько часов. Во многих местах у касс стояли длинные очереди, по несколько часов приходилось ждать и тем, кто хотел приобрести билеты в интернете, а многим их купить так и не удалось.

В то же время уже вечером того же дня билеты появились на порталах объявлений, при этом с существенной наценкой.

Люди стоят в очередях за билетами на Праздник песни и танца:

Нормативные акты позволяют частным лицам продавать принадлежащие им билеты, но закон запрещает это делать с целью получения прибыли, без регистрации коммерческой деятельности, заявили в Службе государственных доходов (СГД). Тем не менее, как указали в учреждении,

СГД не может начинать проверки и наказывать людей за неуплату налогов с неразрешенной коммерческой деятельности.

В то же время заместитель начальника Государственной полиции Артис Велшс сказал агентству ЛЕТА, что полиция не имеет права задерживать и привлекать к ответственности лиц, которые продают принадлежащее им имущество. Это возможно только в случае, если продаются поддельные билеты.