Когда будет готова улица Барона? Начался процесс ее сдачи в эксплуатацию

В начале этой недели появились разговоры, что решается процесс о сдаче улицы Кр. Барона в эксплуатацию. Некоторые пользователи соцсетей смогли даже запечатлеть ход процесса, не обошлось и без ироничных замечаний об улице.

Как порталу TVNET подтвердила руководитель бюро по общественным отношениям директора департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, сейчас начат процесс сдачи объекта в эксплуатацию. Сначала решение должна принять городская стройуправа, а завершится процесс, когда будут исправлены дефекты, констатированные во время осмотра объекта.

Она также указала, что после зимнего сезона найдены недочеты - после трех зим на отдельных участках проезжей части появились проседания.

«Их причины разные, к примеру, часть из них появилась из-за качества работы строителей, что неизбежно, принимая во внимание специфику объекта, так как укладка исторической каменной брусчатки и напиленной гранитной брусчатки сама по себе намного сложнее, чем бетонной», - пояснила Ахуна-Озола.

Кроме того, во время проведения всех работ не прекращалось курсирование трамваев. Обеспечивался и доступ к прилегающей к улице собственности жителям, поставщикам магазинов, что во многих случаях напрямую повлияло на качество укладки исторической брусчатки. Опасные для движение проседания и неровности будут исправлены за счет строителей до сдачи объекта в эксплуатацию, пообещала представитель департамента сообщения.

Недочеты были констатированы и в зоне рельсов.

Среди рельсовых зон улицы Кр. Барона есть те, которые в рамках возобновления покрытия перекладывались или чинились минимум два раза. «Это связано со сложностью укладки брусчатки в этих зонах, так как брусчатку из колотого или природного камня не режут, поэтому каждый элемент брусчатки нужно по-особому подобрать, но ее постоянно двигают как автомобильное сообщение, так и вибрация, создаваемая трамваями. Кроме того, в рельсовой зоне в среднем через каждые 3-4 метра располагаются рельсовые соединения, над которыми каменную брусчатку класть нельзя, так как образуются выступы. В этих местах нужно создавать швы, что местами значительно повлияло на монолитность покрытия брусчатки в рельсовой зоне», - отметила Ахуна-Озола.

В этом году департамент получил об улице Барона всего одну жалобу - звонок жителя о состоянии брусчатки у трамвайных рельсов.