«McDonald's» в Риге начал доставлять еду на дом

Предприятие быстрого питания «McDonald's» в Риге в тестовом режиме начало обеспечивать доставку еды, сообщил агентству ЛЕТА генеральный директор компании в странах Балтии Владимир Яневскис.

«»McDonald's» 1 марта в тестовой версии начал доставку еды на дом в отдельных регионах Риги, чтобы подготовиться к началу «McDelivery» в середине года», - заявил он.

Яневскис указал, что сейчас

Рига - единственный город в Балтии, где «McDonald's» в тестовом режиме доставляет еду.

Он признал, что и в Латвии после завершения тестового режима доставка, скорее всего, будет доступна только в Риге, в Елгаве предлагать эту услугу пока не планируется.

«У «McDonald's» очень строгие стандарты доставки, что означает, что еду можно доставить только в тех городах, где имеются рестораны «McDonald's«», - сказал гендиректор компании.

Ранее в интервью агентству ЛЕТА Яневскис заявил, что доставка еды может улучшить показатели компании.