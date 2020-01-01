Новые электропоезда у «Пасажиеру вилциенс» появятся в конце 2020 года

АО «Пасажиеру вилциенс» (ПВ) планирует получить первые новые электропоезда в конце 2020 года, сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT председатель правления предприятия Роджер Янис Григулис.

«Согласно нашим планам первые два поезда будут доставлены в декабре 2020 года, а в начале следующего года - еще 10 поездов. По плану, до 2023 года мы должны получить все 32 поезда», - сказал руководитель компании.

Григулис отметил, что нынешняя процедура закупки электропоездов значительно отличается от предыдущих. «Прежде были варианты аренды и другие возможности, но на этот раз мы хотим купить поезда в ходе открытой, прозрачной процедуры, в которой участвуют четыре претендента. Во время переговоров мы выясним лучшие по цене предложения», - сказал руководитель ПВ.

Согласно нынешним прогнозам, стоимость электропоездов составит до 200 млн евро, но конкретная сумма будет известна после оценки предложений претендентов.

Договор с поставщиком поездов ПВ планирует заключить в первом полугодии этого года. В число претендентов на их поставку входят испанская компания «Patentes Talgo S. L», дочерняя компания швейцарской «Stadler» в Польше «Stadler Polska Sp. z o.o.», испанская «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A.» и чешская «Шкода вагонка».