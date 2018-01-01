Раскрывайте ваши кошельки: Начата горячая борьба с легионеллезом

С сегодняшнего дня для ограничения распространения легионеллеза в жилых домах температура горячей воды должна быть не менее +55 градусов, сообщает Министерство экономики.

Соответствующие поправки к правилам санитарного обслуживания жилых домов ранее утвердило правительство.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, в последние пять лет в Латвии регистрируется в среднем по 33 случая заболевания легионеллезом в год.

Люди инфицируются, вдыхая аэрозольные частички содержащей бактерии воды. Легионелла погибает при температуре воды выше +50 градусов.

Для ограничения распространения легионеллеза Министерство экономики разработало поправки к правилам санитарного обслуживания жилых домов, обязывающие управляющих домами постоянно обеспечивать температуру горячей воды на выходе из теплоузла не ниже +55 градусов.

Поправки также обязывают управляющих домами распространять среди владельцев квартир и других жильцов информационные материалы об индивидуальных профилактических мерах для ограничения распространения заболевания.