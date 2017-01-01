Ринкевич после встречи с Биллингсли: «Хватить философствовать, пора действовать»

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заключил, что у латвийских ответственных структур имеется довольно много информации о проблемах в банковском секторе, чтобы они «закончили много философствовать» и начали действовать. Об этом Ринкевич сообщил агентству LETA.

Разговор с Биллингсли был достаточно детальным, чтобы сказать, что у ответственных учреждений есть довольно много информации и возможностей сотрудничества. Во время встречи обсуждалось общее сотрудничество с США, касающееся соблюдения санкций против Северной Кореи и других стран, а также в борьбе с отмыванием грязных денег. Обсуждались также способы максимального сотрудничества в решении вопросов, касающихся ситуации с банковским сектором, обмена информацией и применения всех латвийских юридических норм, относящихся к этому кругу вопросов.

«МИД - не то учреждение, куда подаются какие-то документы или дополнительная информация - представитель США встретился также с учреждениями финансового надзора и правоохранительными органами. Говорить о том, что обмен информацией не происходит, некорректно. От США получено достаточно информации. Вопрос - о проверке этой информации и доказательной базе в юридическом процессе. МИД не занимается расследованием нарушений или посредничеством в получении и предоставлении информации», - отметил Ринкевич.

Стороны обсудили, каким образом сотрудничать с точки зрения интересов и компетенции Латвии, отметив, что это вопрос репутации и прозрачности финансового сектора, но при этом также и вопрос безопасности союзников по НАТО и безопасности Латвии, так как прозрачность в секторе финансовых транзакций особенно связана с элементами гибридной войны, подчеркнул министр.

«Мы рассматриваем сотрудничество с США не как какой-то диктат, а как укрепление безопасности нашего государства и стойкость к различным гибридным рискам, а также видим его в более широком контексте НАТО», - добавил он.

Как сообщалось, в середине февраля структура Минфина США FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.

Банк отвергает все обвинения FinCEN, опровергнуть их поручено ликвидаторам.