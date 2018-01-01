Будь умнее, не стой в очереди! Gaiļezers запустили продуманное приложение

В поликлинике стационара Gaiļezers Рижской восточной клинической университетской больницы уже больше месяца работает новая система управления очередью, позволяющая встать в очередь и отдаленно – с помощью смартфона еще на пути в поликлинику. Таким образом, пациенты поликлиники могут максимально уменьшить время ожидания в очереди.

В регистратуре поликлиники Gaiļezers ежедневно обслуживают более 700 пациентов, поэтому приходится считаться с определенным временем ожидания, регистрируясь на визит к врачу. Заботясь об удобстве пациентов, запущено новое бесплатное приложение InOut, позволяющее взять свой номерок для очереди в электронном виде в своем смартфоне еще на пути в поликлинику. Для этого необходимо только установить это бесплатное приложение.

В приложении видно, сколько человек в очереди, какое примерно время ожидания. Взяв электронный билет, можно следить за продвижением очереди и явиться сразу незадолго до своего череда. Приложение также позволяет отказаться от билета и взять новый, если опаздываете.

Новая система также облегчит жизнь тем, кто выжидает очередь на месте. Рижская восточная клиническая университетская больница единственная, в которой на талонах есть QR код. Если очередь большая, то можно отсканировать этот код и свой билет сделать электронным. В этом случае пациенту не надо оставаться на месте и можно следить за очередью отдаленно.