Что латвийцы откладывают чаще всего из-за нехватки денег?

39% респондентов хотели бы отправиться в дальнее путешествие, но постоянно откладывают этот замысел из-за нехватки денег, свидетельствуют результаты проведенного Luminor опроса. Среди опрошенных популярными неосуществленными замыслами также являются приобретение нового автомобиля (32%), ремонт жилища (32%), приобретение или обмен жилища (30%), а также покупка новой мебели или обновление интерьера (24%). В свою очередь, 21% опрошенных хотели бы сделать крупную покупку, например, приобрести бытовую технику или что-либо из новых технологий, а 20% - развивать какое-либо свое хобби.

Как показывают данные опроса, большинству или 75% участников опроса эти замыслы до сих пор не удалось осуществить из-за нехватки денег. Это признало большинство или 85% опрошенных, чьи ежемесячные доходы в среднем составляют до 1000 евро, и 51% респондентов с доходами более 1001 евро в месяц. У 32% участников опроса недостаточно времени для осуществления своих замыслов, а 19% опрошенных не хватает инициативы.

В прошлом другие свои замыслы опрошенные осуществили, самостоятельно накопив деньги на реализацию своих целей – так ответили 74% респондентов. В свою очередь, 42% опрошенных воспользовались кредитом, а 13% заняли деньги у друзей или знакомых. 8% респондентов до настоящего времени не удалось осуществить свои замыслы.

Среди тех, кто до настоящего момента для осуществления своих замыслов не пользовался кредитами, 17% опасаются брать на себя долгосрочные обязательства, 15% не уверены в наличии достаточных доходов, а 14% на данный момент не нашли выгодное для себя предложение. 11% опрошенных не нравится или они не хотят брать взаймы, тогда как 4% боятся неизвестности.

В опросе Luminor, проведенном в феврале этого года, участвовали 300 респондентов со всей Латвии возрастом от 20 до 50 лет.