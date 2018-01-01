Суббота, 10 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Очень странные твиты депутата Сейма Креслиньша

LETA
Фото: twitter.com/kazus130445

В твиттере депутата комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Карлиса Креслиньша уже несколько дней появляются очень странные посты, автором которых депутат не является. Например, 8 марта в его аккаунте появилось поздравление Владимира Путина с 8 марта.

Помимо этого, опубликовано множество твитов о якобы только что просмотренных видео на Youtube на разных языках и на разные темы. Некоторые депутат успел стереть, но появляются все новые.

Латвийскому телевидению депутат сообщил, что твитером пользуется редко. Как произошел взлом его профиля, он не понимает. В свое время он потерял блокнот с паролями, но вряд ли это послужило причиной, потому что и после смены пароля все продолжается. Сейчас у депутата поменян компьютер, также он проконсультировался со специалистами.

«В понедельник планирую все это посмотреть со специалистами по кибербезопасности, или в старом компьютере был вирус. Я очень серьезно отношусь к таким вопросам,» высказался Креслиньш.

0 Комментарии