Очень странные твиты депутата Сейма Креслиньша

В твиттере депутата комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Карлиса Креслиньша уже несколько дней появляются очень странные посты, автором которых депутат не является. Например, 8 марта в его аккаунте появилось поздравление Владимира Путина с 8 марта.

Помимо этого, опубликовано множество твитов о якобы только что просмотренных видео на Youtube на разных языках и на разные темы. Некоторые депутат успел стереть, но появляются все новые.

Латвийскому телевидению депутат сообщил, что твитером пользуется редко. Как произошел взлом его профиля, он не понимает. В свое время он потерял блокнот с паролями, но вряд ли это послужило причиной, потому что и после смены пароля все продолжается. Сейчас у депутата поменян компьютер, также он проконсультировался со специалистами.

«В понедельник планирую все это посмотреть со специалистами по кибербезопасности, или в старом компьютере был вирус. Я очень серьезно отношусь к таким вопросам,» высказался Креслиньш.