Вейонис: кибербезопасность - одна из важнейших задач государства

Кибербезопасность - одна из самых важных задач в будущем не только для государства, но и для каждого жителя, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис во время посещения учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информтехнологий Cert.lv.

Как сообщили агентству LETA в президентской канцелярии, сегодня Вейонис встретился с руководителем cert.lv Байбой Кашкиной и ее заместителем Варисом Тейвансом.

Во время встречи президент отметил, что государство уже многое сделало для выполнения этой задачи, но для обеспечения безопасности информационного пространства и кибербезопасности необходимо продолжать повышать эффективность ответственных учреждений и способствовать взаимодействию с обществом.

Руководители cert.lv считают особенно важным уже сегодня принимать превентивные меры по укреплению кибербезопасности учреждений госуправления и их способности своевременно реагировать на возможные кибератаки.