На востоке Латвии еще лежит до 26 см снега

На большей части территории Латвии пока сохраняется снежный покров толщиной по крайней мере несколько сантиметров, а на востоке страны лежит 26 см снега, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Курземе снега 2-18 см, в Земгале 4-12 см, в Видземе и Латгале более 15 см.

В Гулбене толщина снежного покрова достигает 24 см, в Алуксне и Резекне 26 см.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе снег во многих местах растает. В реках началось постепенное повышение уровня воды, на следующей неделе оно ускорится.

С 15 марта в Латвии снова станет холоднее.